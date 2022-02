Il Mattino – Spalletti può essere contento: con l’Inter out solo in due

Spalletti può essere contento per i recuperi della maggior parte del gruppo squadra.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, con l’Inter mancheranno solo Lozano e Tuanzebe all’appello e questa è una notizia davvero importante per l’uomo che sta guidando alla perfezione questa rosa: “Insomma, tranne il messicano e Tuanzebe, Spalletti può davvero far festa e iniziare a sfogliare la margherita. Le scelte con l’ Inter sono fatte, poi però inizierà a ruotare in questo muro di febbraio-marzo in cui si capirà il volo del Napoli fin dove lo porterà”. Una condizione, questa, che un mese fa sembrava un miraggio e che non ha intaccato il cammino del Napoli verso il ritorno in Champions League in primis e in secundis verso un sogno chiamato scudetto che mai come adesso sembra alla portata degli azzurri a causa di incidenti di percorso vari delle due milanesi.

Il Napoli sta lì, in cima, e con la squadra al completo si giocherà il vertice di questo campionato fino all’ultima giornata: Spalletti docet.