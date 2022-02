FOTO – SSC Napoli, il ritorno di Koulibaly a Castel Volturno: gli scatti

Dopo la grande accoglienza ricevuta all’uscita dell’aeroporto di Capodichino, Koulibaly è finalmente tornato a Castel Volturno. Per il senegalese pronta una leggera seduta di defaticamento in seguito all’estenuante viaggio intercontinentale che lo ha riportato oggi nel capoluogo campano. Ancora non si hanno notizie certe sulla sua possibile titolarità contro l’Inter ma il capitano dei campioni d’Africa vuole esserci!

La SSC Napoli, attraverso i propri social, ha pubblicato alcune foto del rientro del “comandante” sul manto erboso del Konami training center. Di seguito gli scatti in questione: