FOTO – Non solo Koulibaly, anche Anguissa torna a Castel Volturno: i dettagli in vista di Napoli-Inter

Giornata di rientri in casa Napoli, sono infatti tornati pronti per i prossimi impegni, tutti i calciatori che hanno preso parte alla Coppa d’Africa. Non solo Koulibaly, anche Zambo Anguissa è tornato, questa mattina, a disposizione di Luciano Spalletti. Il centrocampista camerunense, che ha giocato per inter tutti i match della sua nazionale tranne che per la finale valida per il terzo posto, ha svolto l’allenamento mattutino per intero.

A differenza di Koulibaly dunque, Anguissa avrà un allenamento in più nelle gambe. Toccherà a Spalletti dunque valutare le condizioni dell’ex Fulham e decidere se schierarlo o meno contro l’Inter.

Di seguito gli scatti pubblicati dalla SSC Napoli sui social, del rientro a Castel Volturno del centrocampista camerunense: