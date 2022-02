FOTO – Lavezzi ricorda: “Ecco quella volta in cui fui il capitano del Napoli”

E’ tempo di grandi ricordi in casa Napoli. A pochi giorni dalla importantissima sfida contro l’Inter, l’atmosfera nel capoluogo campano si fa sempre più elettrizzante. Tanti ex azzurri hanno rilasciato diverse interviste ai microfoni degli emittenti per esprimere il proprio parere riguardo al momento di forma dei partenopei. Altri invece, come Ezequiel Lavezzi, si sono limitati a postare sui social i bei momenti passati con la maglia del Napoli.

E’ proprio il “pocho” che, nella giornata di oggi, ha pubblicato la foto di quando, per la prima volta, indossò la fascia di capitano del Napoli! Una gentile concessione da parte di Paolo Cannavaro, conferma l’argentino, ma per le emozioni che ha regalato a questo popolo, avrebbe meritato sicuramente altre apparizioni con la fascia al braccio. Di seguito la foto in questione: