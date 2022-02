Ferlaino: “Mertens deciderà Napoli-Inter con la sua furbizia”

Intervistato al Corriere dello Sport l’ex presidente azzurro Corrado Ferlaino, ha parlato del big match di sabato sera tra Napoli ed Inter. Ecco quanto detto:

“Se non mi date del blasfemo, e non lo sono, direi che chi può decidere Napoli-Inter è Nostro Signore. Tra gli umani potrebbe essere determinate Mertens, che conosce il calcio, finge di essere falso nueve semplicemente per evitare quelli grandi, belli e grossi. Li frega con l’astuzia. Sulla sua vicenda personale, è giusto che si esprima De Laurentiis e non io. Sappiate una cosa: il tifoso Ferlaino non è obiettivo e dunque immagini poi con uno che ha segnato quasi 150 reti come mi comporterei”.