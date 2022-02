CorrSera – Osimhen vuole timbrare il cartellino contro una big

Victor Osimhen vuole timbrare il cartellino contro una big della Serie A.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere della Sera, l’attaccante nigeriano vuole tornare al goal anche al Maradona e per lui la sfida contro l’Inter sarà un vero e proprio banco di prova: “Per Osimhen è un esame, dovrà gestire l’aspetto nervoso e provare a sfruttare ogni situazione, studiare l’avversario per rubare lo spazio da attaccare con la sua rapidità e tuffandosi nella contesa con la sua fisicità senza cadere nelle trappole. I sogni del Napoli passano dal suo bomber che sabato dovrà affrontare una bella prova. Giocando proprio con i suoi

pensieri, serve una prestazione da trascinatore, non da “individual player”. Il Napoli deve contare su Osimhen, il quale troverà sulla propria strada quel Milan Skriniar con il quale ebbe un scontro durissimo il 21 novembre a San Siro nella sconfitta dell’andata: è l’ora del riscatto.