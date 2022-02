Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Juve-Sassuolo: le ultime

Continua la Coppa Italia. Dopo le prime due semifinaliste che saranno Inter, Milan e Fiorentina, ecco Juventus-Sassuolo alle 21. Un solo squalificato per il match, è Moise Kean nei padroni di casa. Di seguito le scelte di Max Allegri e Alessio Dionisi per il match dell’Allianz Stadium. C’è Vlahovic, panchina per Kaio Jorge. Nel Sassuolo panchina per Consigli, ci sono alcune seconde linee.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

JUVENTUS – Perin; De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, McKennie; Dybala, Vlahovic, Cuadrado.

SASSUOLO – Pegolo; Tressoldi, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca.