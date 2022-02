Coppa Italia, impresa Fiorentina che vince al 90′ in casa dell’Atalanta: i dettagli

La Fiorentina, in 10, si qualifica alle semifinali di Coppa Italia con un gol di Milenkovic nell’ultimo assalto prima dei supplementari (3-2). Fiorentina subito avanti grazie a un rigore trasformato da Piatek (9′) e concesso per un pestone di De Roon a Gonzalez che Fabbri ha visto solo al video. La Viola ha avuto un paio di chance per raddoppiare, ma piano piano l’Atalanta ha preso il dominio del campo e ha pareggiato con un gran destro all’incrocio di Zappacosta (30′). Nel finale di tempo palo pieno di Boga che, all’11’ della ripresa, ha segnato il suo primo gol con la maglia nerazzurra. Con l’Atalanta in controllo, la Fiorentina ha guadagnato un altro rigore (ingenuo fallo di Koopmeiners su Maleh). Musso ha respinto il tiro dal dischetto di Piatek, che però ha segnato sulla ribattuta (71′). L’Atalanta ha colpito la traversa con Zappacosta e subito dopo Quarta ha preso il secondo giallo per un fallo su Muriel. A pochi secondi dai tempi supplementari, Milenkovic pesca il jolly con un tiro da fuori area.