CdS – Buone notizie in casa Napoli, recuperato anche Ounas! Le ultime

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli, in vista del big match contro l’Inter di sabato. Secondo il quotidiano tutti i giocatori sono a disposizione per la partita contro l’Inter. L’ultimo ad aver recuperato dai problemi post-Covid è Adam Ounas: dopo gli accertamenti in seguito ad alcune anomalie cardiache, l’attaccante algerino si sta allenando in gruppo già da diversi giorni. Il numero 33 azzurro dovrebbe essere dunque convocato per la gara di sabato.