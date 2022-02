Atalanta, il dg Marino: “3 gol da annullare, se De Roon rimette in gioco il giocatore io non ho mai capito il fuorigioco…”

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Italia 1 dopo la gara con la Fiorentina, al posto del tecnico Gasperini:

“Gli episodi non ti danno mai ragione, non voglio entrare nel dettaglio dei rigori, la Fiorentina contro di noi ha sempre dei rigori a favore ma probabilmente c’erano, non lo so ma non voglio entrare in questa analisi perché si può sbagliare. Mi è dispiaciuta la dinamica del terzo gol, un fallo che a sentire Demiral non c’era e io credo al mio giocatore. L’ho riguardata a campo largo, non mi è sembrato un fallo di gioco ma va bene. Chiedo però a Bergonzi la lettura di questo fuorigioco perché se De Roon ha rimesso in gioco il giocatore della Fiorentina allora io in 52 anni non ho capito niente del fuorigioco”.