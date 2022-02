Venerato: “Joao Pedro al Napoli? Niente di vero, gli azzurri cercano altro”

In questi ultimi giorni si è molto parlato di Joao Pedro, attaccante del Cagliari, come possibile sostituto di Lorenzo Insigne per la prossima stagione, visto che il capitano azzurro si accaserà al Toronto. Il giornalista RAI ed esperto di mercato, Ciro Venerato, però, ha smentito questa ipotesi ai microfoni di TG Sport, dove ha dichiarato:

“Non risulta nessuna trattativa per Joao Pedro. Raccolto secche smentite da Napoli e Cagliari. Il club azzurro non intende investire sul sardo avendo prospetti più giovani da valutare. Il Cagliari conferma di non aver avuto nessun segnale da De Laurentiis o Giuntoli”.