Sky – Lozano, si allontana l’ipotesi intervento. I possibili tempi di recupero

Hirving Lozano è rientrato a Napoli dopo gli impegni con la Nazionale Messicana. Il calciatore azzurro ha subito un infortunio alla spalla in una delle partite di qualificazione. Dopo gli esami svolti in Messico, si è sottoposto a nuovi controlli con lo staff medico del Napoli.

Secondo quanto riportato da Francesco Modugno, inviato di Sky a Castelvolturno, il messicano potrebbe evitare l’intervento chirurgico. Si attendono altri controlli e consulti, ma ci sono sensazioni positive che garantirebbero il ritorno in campo del giocatore in un mese. Il suo rientro sarebbe previsto per metà marzo. Questo quanto dichiarato: “L’obiettivo è di proseguire con la terapia conservativa per Hirving Lozano al momento. Sembra scongiurata l’ipotesi intervento chirurgico, nei prossimi giorni ci saranno altri controlli e consulti per decidere definitivamente. Tale scelta significherebbe un mesetto di stop per Lozano”.