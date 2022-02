Skriniar pensa già al Napoli: “Abbiamo molte gare importanti da preparare”

Dopo Danilo D’Ambrosio, anche un altro difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria di ieri in Coppa Italia contro la Roma in cui ha pensato alla sfida di sabato contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Sanchez ha fatto un gran gol davvero, ci ha aiutato a chiudere la partita. Per noi era importante gestirla bene e chiuderla all’occasione giusta, come abbiamo fatto. Il salvataggio su Zaniolo? Ho visto la porta vuota e ho provato a rincorrere la palla, l’ho presa per fortuna, anche se era in fuorigioco. In quel momento non lo sapevo, per cui mi sono lanciato. Sono stati tre giorni non semplicissimi, ma questa squadra anche con la Roma ha fatto vedere la sua qualità. Avevamo bisogno di questa vittoria perché andare avanti in Coppa Italia era un obiettivo, ora ci aspettano altre gare importanti per il nostro percorso. Eccesso di critiche? Stiamo facendo una stagione molto buona, siamo soddisfatti. Dobbiamo lavorare per essere sempre più su”.