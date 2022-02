Sconcerti sulla Fiorentina :  “Ho applaudito la cessione di Vlahovic”

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per calciomercato.com, ha parlato della sua Fiorentina. Ecco quanto si legge:

“La mia squadra (la Fiorentina, appunto) per fortuna non è concorrenziale, non ho bisogno di fare il tifo per lei, è solo la rappresentazione della mia città. La amo a prescindere, vinca o perda, le chiedo solo di dare quello che ha, come fosse una figlia. Ho applaudito la cessione di Vlahovic, seguendo la logica e il racconto del calcio, ma non capisco perché dovrei amare la forza dei potenti”.

“C’è qualcuno che tifa per i potenti solo perché lo sono? Suvvia, non credo proprio. Che tifo sarebbe? Saremmo semplicemente sostenitori dei forti. Troppo facile per un tempo sgarrupato come il nostro. Non sarebbe entusiasmo, assomiglierebbe più a una volontà di profitto. Come giocare in borsa. Ammetto che questa è un’idea vecchia, ma comoda. Altrimenti, perché uno di Messina o Agordo o Forte dei Marmi dovrebbe tifare per Juve-Inter-Milan? E’ pura passione della vita o puro bisogno di vincere?”, ha aggiunto Mario Sconcerti.