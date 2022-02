Report allenamento – Il Napoli si prepara ad affrontare l’Inter. Le ultime su Tuanzebe e Lozano

Come di consueto la SSC Napoli ha rilasciato il report dell’allenamento odierno sul proprio sito ufficiale. Gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina all’SSC Napoli Konami Training Center. Spalletti e i suoi preparano il match contro l’Inter in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A.

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con torello e partita a campo ridotto. Successivamente hanno svolto un’esercitazione tecnica e lavoro tattico. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Lozano è rientrato a Napoli e nei prossimi giorni le sue condizioni saranno ulteriormente valutate dallo staff medico.