Pizzul: “Contro l’Inter non è sfida scudetto, ma il Napoli deve vincere”

Bruno Pizzul è stato ospite nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. La voce storica della telecronaca del calcio italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando l’imminente sfida tra Napoli e Inter. Il match è valido per la 25esima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18:00 al Maradona. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Napoli-Inter non sarà decisiva, ma vale tantissimo. E’ consolante per il Napoli aver constatato che i reduci dalla Coppa d’Africa sono tutti disponibili e in ottima forma. Non so se verranno schierati sabato, ma fino a questo punto il Napoli ha dimostrato il suo valore anche senza calciatori importanti come Koulibaly”.