Mauro Milanese non si nasconde: “Napoli, vinci e prendi fiducia”

Napoli-Inter è la partita che l’ex Mauro Milanese, passato per entrambe le squadre, ha vissuto sulla propria pelle. L’ex calciatore commenta così la sfida scudetto a 1 Station Radio:

“L’Inter ha ancora una partita da giocare e va al Maradona con due risultati su tre a disposizione, potrebbe accontentarsi di un pareggio. Credo che la imposteranno in ripartenza per far male al Napoli, ma anche per gli azzurri è importante. Il Napoli deve vincere se vuole trovare ancora fiducia, utile per concludere il campionato”.