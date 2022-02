Martino: “Osimhen è fondamentale per la squadra. Anguissa? Vi dico la mia”

Carmine Martino è stato ospite Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri di Spalletti. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Anguissa non so se ci sarà contro l’Inter, molto dipende dalla sua condizione fisica dopo la Coppa d’Africa, anche se non è stato impiegato nell’ultima partita con la nazionale. Io non rinuncerei ad Anguissa, vista la fisicità dell’Inter opterei per un centrocampo formato da centimetri e tecnica. Lo farei giocare con Fabian e Lobotka, Zielinski potrebbe trovare posto da un’alta parte del campo.

Su Osimhen: Nella trasferta di Venezia l’avevo indicato come titolare inamovibile, dopo la prestazione in laguna e il gol meraviglioso che ha realizzato non puoi assolutamente non schierarlo. Osimhen è fondamentale e il Napoli deve continuare a sognare. Se non avesse avuto tutti gli infortuni sarebbe già più avanti. Secondo me già nel corso di questa stagione può esplodere definitivamente”.