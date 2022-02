La top 11 di Caressa: C’è anche un azzurro ￼￼￼

La nella top 11 di Caressa trasmessa su Youtube, c’è anche Juan Jesus, ecco le parole del conduttore:

“Sto adorando quello che sta facendo lui e Spalletti. Vi ricordo che Luciano anche alla Roma prese un calciatore che non giocava Emerson Palmieri e poii l’ha recuperato, ricostruito e reso uno dei laterali sinistri più forti. La stessa cosa sta facendo con Juan Jesus che a Roma era un giocatore finito ma Spalletti sapeva quanto fosse importante sullo strappo e sulla velocità. Ha solo un difetto, cioè tende ogni tanto a distrarsi. Sta ricostruendo sé stesso, complimenti a lui e Spalletti”.

Nei migliori undici del turno dell’ultimo turno di campionato il telecronista di Sky Sport ha inserito anche tre calciatori del Milan: “In porta Maignan ed è abbastanza evidente il perché. Sta giocando una stagione grandissima, di grande continuità. Attenzione a dire che sia più forte di Donnarumma perché le cose non stanno così però bisogna fare i complimenti ad una persona in particolare: Massara”.

“Tonali mette insieme caratteristiche precise. Grande recupero palla, grande forza nella gambe, grande nella testa e sbaglia poco tecnicamente. Meglio di Jorginho? In questo momento, nel centrocampo della Nazionale vedrei Tonali, Verratti e Barella. Molto bene. In attacco Giroud. Soprattutto per il secondo gol che si è inventato un gol da attaccante verissimo. Gran gol, con l’aiuto di Handanovic. Giroud c’è sempre. Giroud sta dimostrando che quell’istinto non si perde. E’ lui l’undicesimo della top 11″ ha concluso Caressa.