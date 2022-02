Si avvicina un ciclo di partite decisive per il futuro del Napoli, Inter e Barcellona le prossime avversarie per sognare in grande. In Spagna però sorge qualche dubbio sulla sfida del Camp Nou, tanto da considerarla una gara ad alto rischio. Secondo Sport.es infatti, la Commissione Statale avrebbe valutato la gara con gli azzurri potenzialmente dannosa dal punto di vista della violenza, la xenofobia ed il razzismo.