Inter, ricorso per Bastoni, non per Inzaghi: a Napoli ci sarà il vice Farris

L’Inter dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni nella gara contro il Napoli, sia perchè uscito infortunato ieri durante la gara di Coppa Italia contro la Roma, sia perchè squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo, al pari del suo allenatore, Simone Inzaghi, fermato, però, solo per una giornata. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra ha deciso di fare ricorso per ridurre la pena della squalifica del difensore, mentre non lo farà per l’allenatore. Al Maradona, quindi, ci sarà il suo vice, Massimiliano Farris.