Gazzetta – Politano ha l’Inter nel mirino, il suo obiettivo contro i nerazzurri

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Matteo Politano.

L’attaccante partenopeo, titolare contro il Venezia e protagonista di una buona prestazione, è pronto a scendere in campo dal 1′ contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Da ex, si scontrerà con i suoi vecchi compagni, ai quali ha segnato tre volte quando era al Sassuolo e prima del passaggio in nerazzurro. L’obiettivo sarebbe quello di far goal anche sabato, quando ci sarà il big match.

L’importanza della partita è indiscutibile e Politano vorrebbe lasciare un segno decisivo, affinché il Napoli possa portare a casa 3 punti e raggiungere la vetta della classifica.