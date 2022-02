Galante sicuro su Spalletti: “Può andare ad allenare anche la Nazionale”

L’ex difensore Fabio Galante, ai microfoni di 1 Station Radio, ha usato parole bellissime per l’allenatore azzurro Luciano Spalletti, facendo una previsione futura sulla sua carriera: “E’ un allenatore che ovunque è stato, è stato protagonista. E’ stato bravo ed ha gestito bene, a parte i casi Totti ed Icardi, ma ovunque è andato è stato bravo. C’è poco da fare, secondo me può andare ad allenare anche la Nazionale o il Real Madrid, ha esperienza e gestisce bene le situazioni”. Ha evidenziato Fabio Galante.

Inoltre, Galante, ha aggiunto: “Se è ancora lì è anche per merito suo, perché giocare senza Anguissa, Fabian Ruiz, Osimhen, Insigne ed altri, non è facile. Secondo me è un maestro di calcio ed un esempio per tanti giovani allenatori che vogliano intraprendere la carriera. C’è da ammirarlo e guardarlo come allena, come parla anche. E’ un genio, come ha detto Sabatini”.

“Napoli-Inter? Partita da tripla sicuramente, ieri ho visto Inter-Roma allo stadio ed anche se veniva da un derby perso immeritatamente, ed era una squadra forte. E’ messa bene in campo, va mille all’ora, sarà fortunato chi la vedrà allo stadio. Me la guarderò da solo in televisione perché sarei agitato: da una parte ci sarebbe Spalletti, dall’altra l’Inter che tifo“. Ha concluso l’ex nerazzurro Galante.