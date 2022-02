Formazioni ufficiali Milan-Lazio: le scelte di Pioli e Sarri

Alle ore 21 Milan e Lazio si affronteranno in Coppa Italia per il secondo quarto di finale. I rossoneri sono reduci dalla vittoria del derby ma restano orfani di Zlatan Ibrahimovic, mentre Sarri proverà a fare lo sgambetto alla terza in classifica con Immobile davanti e un centrocampo rivisto. Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.