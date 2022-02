David Ospina e il Napoli potrebbero davvero separarsi al termine della stagione, il portiere colombiano ha diversi estimatori e potrebbe allora lanciarsi in una nuova avventura. Dalla Spagna, il portale Fichajes esprime con sicurezza il suo giudizio: Ospina sarà del Real Madrid su esplicita richiesta di Ancelotti. Il tecnico ex Napoli vorrebbe un gregario affidabile per sostituire Courtois e considera il prestito per il giovane Lunin, si attendono conferme per svelare il futuro del colombiano.