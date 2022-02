Kalidou Koulibaly ha vissuto un periodo magico con il suo Senegal e non finiscono gli abbracci dopo la vittoria della Coppa d’Africa, non tutto però è così perfetto. I media senegalesi raccontano la disavventura accaduta al difensore azzurro durante la premiazione, avvenuta al Palazzo Presidenziale. Al termine della cerimonia Koulibaly avrebbe perso il proprio cellulare e le ricerche della polizia locale sono attualmente in corso, piccola macchia nera sul fantastico trionfo dei senegalesi.