CdS: . “Da valutare, per sabato, le condizioni di Tuanzebe”

In vista della gara con l’Inter di sabato, saranno da valutare le condizioni di Axel Tuanzebe. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Koulibaly e Anguissa sono partiti a fine dicembre, hanno saltato sei gare, ritrovano il Napoli a meno uno dall’Inter. Spalletti avrà tempo a disposizione per valutare entrambi, avvicinandosi alla partita di sabato.

Ora c’è abbondanza in ogni reparto, sperava di avere presto questi problemi, Spalletti, coi dubbi che hanno sostituito scelte obbligate e mosse forzate. Da valutare, per sabato, le condizioni di Tuanzebe. Anche ieri il difensore inglese ha svolto lavoro in palestra dopo la lombalgia che lo ha colpito la scorsa settimana”.