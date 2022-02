CdM – Il Napoli di Spalletti riparte dal centrocampo

Il Napoli sabato sera ospiterà l’Inter di Simoni Inzaghi. Sarà una sfida emozionante, uno scontro diretto per la corsa allo scudetto. Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al match in particolare soffermandosi sulle scelte del Napoli a centrocampo. Questo quanto riportato:

“La qualità occorrerà per arginare il gioco dell’Inter. Non che Anguissa garantisca meno geometria, ma Lobotka al momento sembra indispensabile. Il camerunense potrebbe quindi partire dalla panchina per poi entrare a gara in corso. Difficilmente Spalletti rinuncerà a Zielinski per proporre un centrocampista in più. Oppure all’altro mediano Fabian che riesce a trovare le linee giuste, sebbene non velocizzi troppo la manovra. In panchina e pronto all’uso anche Diego Demme, un po’ sparito dai radar”.