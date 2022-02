Bagni: “Spalletti è un simbolo per il Napoli. Vi spiego”

Salvatore Bagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. L’ex centrocampista del Napoli ha commentato l’imminente match che vedrà impegnati gli azzurri contro l’Inter. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Spalletti è un simbolo per il Napoli. È stato subito chiaro, non si è nascosto, non ha costruito alibi, ha usato un linguaggio diretto. E poi che sia un grande allenatore non lo scopriamo adesso. Per l’Inter, tra i tanti simboli metto Brozovic, per personalità e per presenza fisica.

Lobotka è stato una sorpresa, gioca in maniera divina. È la dimostrazione di quanto Spalletti abbia inciso, liberando alcuni calciatori dai loro retro-pensieri: tra le sorprese c’è anche Petagna e Juan Jesus”.