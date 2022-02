Alvino: “La vittoria del Napoli sul Venezia ha messo tante persone”

Il giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, Carlo Alvino, nel consueto filo diretto con i tifosi del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Kiss Kiss:

“Dopo la vittoria del Napoli contro il Venezia ho visto delle facce tristi. In molti sono andati in televisione con un aspetto da funerale. Come è possibile? Parlo di persone che in qualche modo sostengono di essere molto legati agli azzurri. Io penso invece che non abbiano a cuore le sorti del Napoli”

Il cronista Carlo Alvino ha poi aggiunto nel corso del suo intervento in radio: “La vittoria del Napoli sul Venezia di Zanetti ha messo in crisi le tesi di tante persone, convinte che il Napoli non fosse maturo per puntare al titolo. Ora questa gente si permette di dare consigli a Luciano Spalletti parlando di albero di Natale, di centrocampo e di altre alchimie tattiche. Il mister toscano ha invece dimostrato di essere all’altezza della situazione. Non possiamo che fidarci di lui”.