VIDEO – La Serie A celebra il ritorno in campo da titolare di Osimhen: l’esilarante post

Torna in campo dopo infortuni e Coronavirus il vero talismano del Napoli: Victor Osimhen! Quando il nigeriano è in campo infatti gli azzurri hanno perso solo in casa dell’Inter, serata del tragico infortunio allo zigomo. Con il Venezia l’ex Lille è tornato in campo da titolare e l’impatto è stato subito devastante. Tante occasioni create prima ancora del colpo di testa vincente che ha sbloccato un match che si stava facendo sempre più complicato per i partenopei.

La Lega Serie A, attraverso i propri profili social, ha celebrato il ritorno in campo di Osimhen. Il video è esilarante visto il sottofondo musicale scelto: il brano “Ciao Ciao” della Rappresentante di Lista che ha letteralmente conquistato Sanremo. Di seguito il video in questione: