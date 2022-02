ULTIM’ORA – Inter, ko Bastoni: trauma distorsivo alla caviglia, le ultime

Giornata da dimenticare per Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter nel pomeriggio è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo, mentre in serata si è infortunato contro la Roma. Stop alla caviglia destra, che si è girata quando appoggiava il piede a terra dopo uno stacco di testa. Cambio immediato per Bastoni, che è uscito molto dolorante: faceva fatica a camminare e zoppicava vistosamente.

L’Inter ha confermato la prima diagnosi: “Alessandro Bastoni sostituito al 45’ del primo tempo della gara contro la Roma a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra“, ha fatto sapere il club nerazzurro.

In ogni caso il difensore nerazzurro ha due giornate di squalifica in campionato, quindi avrebbe già saltato le prossime contro Napoli e Sassuolo.