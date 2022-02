UFFICIALE – Dimissioni in casa Barcellona del direttore generale: il motivo

Il direttore generale del Barcellona, Ferran Reverter, ha comunicato alla società l’intenzione di dimettersi per motivi personali. Il club blaugrana ha comunicato la decisione, con una nota, tramite i propri mezzi ufficiali: “Ferran Reverter ha informato oggi il presidente dell’FC Barcelona Joan Laporta del suo desiderio di dimettersi dalla carica di amministratore delegato per motivi personali e familiari. Le dimissioni entreranno in vigore non appena il club avrà nominato un nuovo amministratore delegato Reverter è stato ufficialmente nominato amministratore delegato dell’FC Barcelona il 1 luglio 2021 e da allora ha guidato un progetto di ristrutturazione del club e il Piano Strategico 2021-2026, con risultati come la ristrutturazione del debito, l’approvazione da parte dei membri del club del finanziamento di Espai Barça, riduzione della busta paga, accordi con nuovi soci e altro”.