L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio ad Adam Ounas, attaccante del Napoli, e alla sfida di sabato con l’Inter: “La buona notizia per Spalletti riguarda Ounas, che anche ieri si è allenato in campo a parte, ma solo perché il resto della squadra era in palestra. Da oggi sarà nel gruppo e sabato farà parte dei convocati che affronteranno l’Inter per il primo posto in serie A”.