TS – Domani Lozano si sottoporrà agli esami: la situazione e i tempi di recupero

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio a Hirving Lozano, attaccante del Napoli, e alla sua condizione fisica: “Anche il ritorno di Lozano è previsto per domani e sarà subito sottoposto ad una visita di controllo, dopo la lussazione alla spalla destra che si era procurato in nazionale nel match Messico contro Panama. Se i risultati fossero positivi, il Chucky potrà essere nuovamente disponibile tra un ventina di giorni, diversamente in caso di intervento chirurgico, il Napoli lo perderà per due mesi e mezzo tenendo conto complessivamente della convalescenza pura post intervento e della seguente rieducazione”.