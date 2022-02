Palanca: “A Napoli bisogna fare le cose per bene perché tutto è possibile”

A Radio Kiss Kiss Napoli, nell’appuntamento pomeridiano di Radio Goal, è intervenuto Massimo Palanca, ex calciatore di Catanzaro e Napoli. Queste le sue dichiarazioni.

GIANNI DI MARZIO – “Era un grande uomo. E’ stato il primo allenatore nei professionisti e mi ha indirizzato nella carriera calcistica dandomi sempre dei preziosissimi consigli“.

APPROCCIO DELLA PIAZZA DI NAPOLI – “Ci deve essere vicinanza facendo sentire il calore ai propri giocatori perché sono loro che vanno in campo. A Napoli, c’è notoriamente un tifo caldo che, adesso, è diventato anche competente. Ora, bisogna fare le cose per bene perché tutto è possibile e ha veramente una bella squadra. In diverse partite, però, come quelle con Spezia, Empoli e Sassuolo, la difesa poteva essere ancora migliore ed è venuta meno nei momenti cruciali. Se andiamo ad analizzare più a fondo, ci sono delle situazioni in cui la difesa ha lasciato molto a desiderare“.