A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Franco Ordine, giornalista.

“Come arriva l’Inter alla gara di Napoli? Intanto bisogna capire cosa succederà stasera in Coppa Italia con la Roma. Ho visto già che Inzaghi lascerà fuori Dumfries e risparmierà sia Dzeko che De Vrij usciti un po’ malconci dal derby. Bisognerà capire come vengono fuori da stasera. Sia dal punto di vista psicologico che tecnico la situazione è da capire. Aspetterei anche di leggere il bollettino del Giudice Sportivo tra qualche ora per Lautaro Martinez. Prova tv? Non possibile perché non è intervento violento in campo, conta eventualmente il referto dell’arbitro perché si parla di un turbolento finale tra Bastoni, Inzaghi e l’arbitro Guida. Poi bisogna capire anche il rapporto della Procura Federale.La gara dell’andata ha consentito all’Inter di prendere la rincorsa e recuperare. Oggi, al netto di stasera, la situazione mi sembra completamente cambiata a livello psicologico. Il Napoli può preparare la partita senza troppi impegni. Poi può essere galvanizzato dalla vittoria di Venezia e dal ritorno di Anguissa e Koulibaly. Va utilizzato l’entusiasmo e il fatto di aver recuperato il meglio a disposizione per ricevere maggiori sicurezze.Il Milan ha battuto l’Inter in 3′, una storia particolare e diversa rispetto al resto della gara. L’Inter è andata in difficoltà quando è uscito Kessié ed è entrato Brahim Diaz. Il Napoli non deve puntare a marcare Brozovic con Zielinski ma costringere il croato a marcare gli altri. Senso di rivalsa di Spalletti? Affronta questa partita per giocarsela e fa bene. Gli ultimi 20′ saranno decisivi”.