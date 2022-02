La Repubblica – 27 mila biglietti venduti: il Napoli fa sold out e vuole crederci

Il Maradona contro l’Inter sarà sold out dopo i 27 mila biglietti venduti.

Dell’entusiasmo dei risultati e del problema con il sito di TicketOne, ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica: “Ma scaramanzia e prudenza sono già state mandate al macero dai tifosi, che in poche ore hanno quasi polverizzato i 27 mila biglietti in vendita per la super sfida di sabato ( ore 18) allo stadio Maradona, dove il Napoli avrà la grande e insperata chance di superare al primo posto della classifica i campioni d’ Italia, nello scontro diretto. Il sito della rivendita TicketOne è stato infatti preso di assalto dall’alba di ieri e il sistema è andato più volte in sofferenza, con migliaia di persone rimaste inutilmente attaccate ai computer per tutta la giornata. Ressa ( virtuale) e proteste reali si sono accavallate sul web, con qualche fondato motivo di recriminazione pure per il club azzurro: penalizzato dalla riduzione ancora consistente della capienza dell’ impianto di Fuorigrotta al 50 per 100 dei posti, per le restrizioni anti Covid”. Il Napoli e il suo tifo sugli spalti vogliono crederci.