Il Roma – Per la volata scudetto è una corsa a tre in Serie A

L’edizione odierna de Il Roma, in un articolo del giornalista Carmine Martino, considera anche la Juventus nella lotta scudetto.

Sarebbero dunque Napoli, Inter e Juve a potersi contendere il tricolore: “Il Napoli ha portato 3 punti a casa importanti nonostante una prestazione sofferta in quel di Venezia. Gli uomini di Zanetti hanno un bella identità, ti mettono in difficoltà nell’ arco dei 90 minuti. Bravi gli azzurri che hanno vinto su un campo non facile. Il Napoli ha dimostrato la sua forza in avvio di campionato con quel gran filotto di vittorie. Mi piace molto l’ idea di vedere un campionato aperto: ci son tre squadre che possono lottare fino alla fine per la conquista dello Scudetto in più, forse, c’ è da aggiungere anche la Juventus”. In effetti i due acquisti bianconeri, rispettivamente relativi ai nomi di Zakaria e Vlahovic, potrebbero dare nuova verve e forza alla rosa capitanata da Allegri. La corsa scudetto è ufficialmente riaperta.