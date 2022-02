Il punto sul Campionato – Tutto riaperto! Il Napoli si avvicina all’Inter, che viene sconfitta dal Milan. La Juve vola con i nuovi acquisti, l’Atalanta crolla. I temi della ventiquattresima giornata

Il Campionato è riaperto. Questo è il principale verdetto della ventiquattresima giornata di Serie A. Il Napoli, battendo il Venezia, si è sensibilmente avvicinato alla vetta. Complice anche la sconfitta dell’Inter nel derby con il Milan, che permette di riaprire i giochi. La Juventus vince contro l’Hellas Verona e si gode i suoi nuovi grandi acquisti. Perde invece l’Atalanta, che a sorpresa viene sconfitta dal Cagliari, e che ora dovrà fare molta attenzione. La Lazio vince un importante scontro per l’Europa contro la Fiorentina, mentre la Roma pareggia con il Genoa e recrimina.

Prosegue nel suo ottimo momento il Napoli che ha la meglio su un Venezia che non è sceso in campo per regalare la sfida ai partenopei. Non a caso, il primo tempo degli azzurri è stato abbastanza complicato, e di spazi se ne sono trovati ben pochi. Nella ripresa, i giri del motore sono saliti, tanto che Victor Osimhen ha aperto le danze tornando in rete e firmando un successo che permette di avvicinarsi alla vetta dell’Inter in prossimità dello scontro diretto. Col ritorno di Anguissa e Koulibaly, Luciano Spalletti avrà due dei suoi uomini cardine per poter proseguire nella sua rincorsa alla vetta.

Il derby, un po’ a sorpresa, viene vinto dal Milan. Per larghi tratti della gara, a dominare è stata l’Inter, che ha dato l’impressione di poter vincere in scioltezza. A evitare passivi maggiori ai rossoneri è servita una prestazione superlativa di Mike Maignan, che li ha tenuti a galla in un momento della partita molto difficile. Però, il calcio è strano, e proprio per questo tutto può cambiare da un momento all’altro. E a cambiare le sorti di un match che sembrava compromesso è Olivier Giroud, fino ad allora uno dei peggiori. La sua doppietta ha riaperto i discorsi per lo scudetto. Un sospiro di sollievo per Stefano Pioli che con alcune mosse dalla panchina ha i suoi meriti in questo successo. Simone Inzaghi, nonostante abbia un arsenale a disposizione, deve portare qualche ritocco per evitare di perdere questo ritmo.

La Juventus, grazie ai suoi nuovi acquisti, supera senza troppi problemi l’Hellas Verona. Già, perché bastano solamente 13 minuti a Dusan Vlahovic per firmare il suo primo gol in bianconero. Una rete fantastica, degna di un giocatore di primissimo livello. Il raddoppio è firmato dall’altro nuovo acquisto: Denis Zakaria. Un colpaccio, soprattutto nel rapporto qualità-prezzo. Ora Massimiliano Allegri non ha più scuse. Con i nuovi innesti può migliorare sensibilmente il livello di gioco questa squadra. Al momento, la Vecchia Signora è quarta, anche se l’Atalanta ha una partita in meno. E la prossima sfida con i bergamaschi sarà un vero e proprio crocevia per la zona Champions.

Atalanta che dovrà leccarsi le ferite vista la bruciante sconfitta subita con il Cagliari. In questa occasione, gli orobici sono apparsi meno precisi del solito. Nel giro di pochi minuti, il primo dei gol di Gaston Pereiro e l’espulsione di Juan Musso hanno reso il match molto complicato per i neroazzurri. Risultato che non è stato ribaltato nonostante il gol di José Palomino. Anche per Gian Piero Gasperini è arrivato il momento di rivedere delle situazioni, soprattutto se l’assenza di Duvan Zapata dovesse rivelarsi più lunga del previsto. Lo scontro diretto con la Juventus è assolutamente da vincere per poter lottare con maggior tranquillità per il quarto posto. Altro riscontro positivo per Walter Mazzarri, che con questo successo abbandona la zona retrocessione.

La Lazio trova un successo molto pesante ai danni della Fiorentina. Se nella prima parte di gara la sfida è apparsa anche equilibrata e dinamica, nella ripresa è venuto fuori il valore dei biancocelesti. Le reti di Sergej Milinkovic-Savic, Ciro Immobile e l’autogol di Cristiano Biraghi hanno confezionato una vittoria molto importante per la zona Europa per la squadra di Maurizio Sarri. Resta la problematica di aver dimostrato questo potenziale solo a corrente alternata. Per Vincenzo Italiano non è ora di allarmismi, ma è necessario trovare una nuova quadratura vista la partenza di Dusan Vlahovic, fino ad ora vero trascinatore dei viola.

Recrimina la Roma che viene fermata dal Genoa sullo 0-0. Alexander Blessin, tecnico dei rossoblù, ha preparato la partita molto bene, e i suoi pressano con ordine senza concedere troppo ai giallorossi. Alla lunga sono i padroni di casa a venire fuori, e a trovare il gol del vantaggio con Nicolò Zaniolo, annullato tra mille polemiche. José Mourinho si vede rovinata la centesima panchina in Serie A, ed ora la lotta per l’Europa, insieme alle altre, si fa sempre più interessante. Buon riscontro per il grifone che con il nuovo tecnico sembra aver trovato delle interessanti tracce.

Tra i risultanti più schiaccianti spicca quello della Sampdoria, che ha travolto il Sassuolo con un netto 4-0. Protagonista di giornata Antonio Candreva, autore di un gol e due assist, che ha confermato nuovamente di essere uno dei giocatori più in forma del campionato. Primo successo per Marco Giampaolo, alla sua seconda esperienza sulla panchina doriana. Unico neo, il brutto infortunio di Manolo Gabbiadini, che ha costretto la società a ingaggiare Sebastian Giovinco.

Pari a reti bianche tra Bologna ed Empoli. Le due squadre si equivalgono, e dopo un primo tempo molto divertente, nella ripresa si sono visti calare i ritmi. Pretendere certi risultati da queste due compagini è eccessivo, visto che sono partite con ben altri obiettivi. In particolare, i felsinei hanno attraversato una dura emergenza. I toscani invece, da neopromossa stanno disputando un campionato di molto sopra le prime aspettative.

Il Torino perde terreno e viene sconfitto dall’Udinese. Una sfida noiosa per larghi tratti, che ha preso colore nel finale. Non a caso, i gol sono arrivati nei minuti di recupero. Il primo, una punizione magistrale di Nahuel Molina. Il secondo, un rigore di Ignacio Pussetto. Tre punti importanti per i bianconeri che permettono di distanziarli dalla zona calda. Battuta d’arresto per i granata che così rallentano la loro corsa ad un possibile posto per l’Europa.

Nel posticipo, Salernitana e Spezia si dividono la posta. La sfida è stata decisa da dei calci da fermo: due punizioni per i campani, trasformate da Simone Verdi; due rigori per i liguri, uno calciato da Rey Manaj, l’altro da Daniele Verde. A provarci maggiormente sono i granata che con coraggio cercano di ottenere una vittoria che sarebbe vitale, in particolare per sperare nella salvezza, senza però centrare l’obiettivo. Questa partita dà delle nuove chances a Stefano Colantuono di sperare nel miracolo. Per Thiago Motta è un altro buon punto che permette di non sfigurare in un match molto importante.

RISULTATI

Roma-Genoa 0-0

Inter-Milan 1-2 (38’ I. Perisic – 75’, 78’ O. Giroud)

Fiorentina-Lazio 0-3 (52’ S. Milinkovic-Savic, 70’ C. Immobile, 81’ C. Biraghi (A))

Atalanta-Cagliari 1-2 (64’ J. Palomino – 50’, 68’ G. Pereiro)

Bologna-Empoli 0-0

Sampdoria-Sassuolo 4-0 (5’ F. Caputo, 7’ S. Sensi, 63’ A. Conti, 90+1’ A. Candreva (R))

Venezia-Napoli 0-2 (59’ V. Osimhen, 90+10’ A. Petagna)

Udinese-Torino 2-0 (90+3’ N. Molina, 90+7’ I. Pussetto (R))

Juventus-Hellas Verona 2-0 (13’ D. Vlahovic, 61’ D. Zakaria)

Salernitana-Spezia 2-2 (3’, 16’ S. Verdi – 12’ R. Manaj (R), 30’ D. Verde (R))