Il Mattino: “Spalletti ha un conto in sospeso con l’Inter”

Luciano Spalletti avrebbe un conto in sospeso con l’Inter a causa dell’esonero di qualche stagione fa.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui la rivincita di Spalletti sarebbe arrivata con la guida tecnica del Napoli e con i risultati raggiunti fino a questo punto: “Luciano Spalletti ha un conto in sospeso con il mondo neroazzurro. Dopo due stagioni (2017-2019) è stato esonerato, per poi aspettare la chiamata giusta che è arrivata nella primavera del 2021 da parte di Aurelio De Laurentiis. Forse sarebbe eccessivo parlare di dente avvelenato, ma se Lucianone potesse fare lo sgambetto alla sua ex squadra non gli dispiacerebbe nemmeno un po’. Come se non bastasse, poi, si aggiunga l’ amaro in bocca per la partita di andata, quando il Napoli è passato da un potenziale +10 (al gol di Zielinski)a un reale +4 (dopo l’ ultima parata di Handanovic su Mario Rui). Spalletti a Napoli ha riportato l’ entusiasmo sfumato dopo il pari col Verona del maggio scorso. Ha fatto sentire importanti i suoi ragazzi e ha rimesso il gioco al centro del progetto”.

Vedremo se la rivincita di Spalletti passerà anche per il rettangolo di gioco dopo la sconfitta dell’andata a San Siro.