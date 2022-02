Il Mattino – La difesa azzurra è il vero elemento di forza di questa squadra

La difesa azzurra è stato il reparto in cui il lavoro di Spalletti è stato determinante.

Ne ha parlato a tal proposito l’edizione odierna de Il Mattino: “Inutile girarci attorno, il capolavoro assoluto di Lucianone è stato fatto in mezzo: al campo e alla difesa. Perché in quei due reparti il Napoli aveva dimostrato di avere i maggiori problemi. A certificare l’ importanza della mano dell’ allenatore sono stati i momenti di difficoltà per le tante assenze, gestiti alla perfezione. Senza Koulibaly, infatti, il Napoli ha scoperto (o riscoperto) le qualità di Rrahmani e Juan Jesus, che insieme alla premiata ditta MeretOspina hanno contribuito a tenere la porta imbattuta per 13 gare facendo diventare quella del Napoli la migliore difesa del campionato”.

Una difesa che in Europa è solo dietro al Manchester City di Guardiola, che è in cima con soli 14 reti subite in Premier League.