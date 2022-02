Il Mattino – Al Maradona arriva l’Inter dopo un mese di gennaio quasi perfetto

Il Napoli ha ritrovato punti e solidità difensiva nel mese di gennaio.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il Napoli affronterà l’Inter dopo un filotto importante di risultati: “Non è certo un caso se dall’ inizio del 2022 il Napoli abbia ripreso a macinare punti e vittorie. Il pari di Torino contro la Juventus è stata la prima notizia positiva di un nuovo anno macchiato fin qui soltanto dall’ eliminazione in coppa Italia con la Fiorentina. L’umore degli azzurri è alle stelle, ma d’ altra parte non potrebbe essere diversamente. La condizione fisica è ottimale e le idee di gioco immaginate da Spalletti fanno già parte del bagaglio personale di ognuno dei suoi calciatori. È entrato nella testa dei giocatori che eseguono alla lettera ogni singola indicazione”. Il Napoli vuole dire la sua e con questa striscia positiva può realmente insidiare la primissima posizione del campionato di Seria, occupata dalla corazzata interista.