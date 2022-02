Damiani: “Elmas e Lozano fanno pochi gol, serve un esterno”

Oscar Damiani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club, trasmissione di 1 Station Radio:

“Il Napoli dovrà prendere un esterno. Sia Lozano che Eljif Elmas sono esterni, ma fanno pochi gol perché sono quasi mezz’ali prestate alla trequarti. La società campana ha bisogno di un buon esterno che ti possa garantire almeno 10 gol. Sono convinto che Giuntoli e De Laurentiis ci lavoreranno. A Napoli hanno uno scouting di ottimo livello e ne troveranno uno di qualità”, ha concluso l’ex calciatore del club partenopeo.

“Scudetto? L’Inter resta favorita, ha la squadra migliore e Inzaghi ha fatto bene anche alla Lazio. L’Inter non è la Lazio ma, ad ogni modo, credo che i nerazzurri restino avanti a tutti. Delusione Roma? Secondo me la Roma non ha dei grandissimi giocatori in rosa. E’ una squadra da 6°/7° posto, non può pretendere di più. Il gioco latita ma mancano anche giocatori di qualità. Abrahm ora sta facendo bene ma non può fare da solo”.