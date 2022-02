Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Inter-Roma: Mou conferma Zaniolo in avanti

I quarti di finale di Coppa Italia si aprono questa sera con Inter-Roma. Leggero turnover fra i nerazzurri con D’Ambrosio al posto di de Vrij in difesa e la coppia Dzeko-Sanchez in attacco, panchina iniziale per Lautaro Martinez. Parte dalla panchina anche il recuperato Lorenzo Pellegrini, davanti con Abraham c’è Zaniolo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER – Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Sanchez.

ROMA – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Veretout, Viña; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham.