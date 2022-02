Cassano sul derby: “Meritava l’Inter sia nel primo che nel secondo tempo”

Antonio Cassano, Ospite della Bobo TV, l’ex calciatore ha espresso la sua opinione sull’esito dell’ultimo derby di Milano:

“L’Inter poteva vincere 7-0, dal 70′ al 75′ una ciabattata di Diaz e gol e poi errore di Handanovic. Finito. L’Inter aveva la partita in mano, ha avuto 4/5 ripartenze nella ripresa non sfruttate. Il Milan mi dava la sensazione di non creare problemi, nel primo tempo è stato un Milan stritolato. Anche nell’ultimo quarto d’ora, ha continuato ancora l’Inter a giocare”.

Cassano ha sottolineato: “Meritava l’Inter sia nel primo che nel secondo tempo, il Milan non ha fatto niente. L’Inter ha dominato 85′, il Milan non sa neanche lui come l’ha vinta. I cambi di Pioli? Messias non ha ciapato una palla, Diaz idem. Hanno fatto una fatica boia tutti. Allucinante che l’Inter abbia perso una partita così senza tiri in porta del Milan”.

Sulla corsa scudetto Fantantonio ha sentenziato: “L’unica che può rompere i coglioni all’Inter è solo il Napoli. Sta facendo il calcio migliore l’Inter, è la più forte. Ma il Napoli può metterla in difficoltà”.