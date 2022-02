Cassano: “Napoli? Unica rivale dell’Inter, Spalletti sta facendo un lavoro clamoroso con due azzurri”

Antonio Cassano ha parlato del successo del Napoli contro il Venezia, durante la consueta BoboTv:

“Ho visto una grande partita contro il Venezia, una sicurezza incredibile di tutta la squadra. Con il ritorno di Osimhen non pongo proprio limiti agli azzurri, Spalletti sta facendo un capolavoro. Ha recuperato due giocatori che ora stanno facendo la differenza: Lobotka, quel trottolino clamoroso che non perde una palla e poi c’è Juan Jesus che faceva tribuna da quattri anni a Roma. L’unico sottotono a mio avviso è Zielinski in questo momento, anche se mi fa impazzire come giocatore. Ora se il Napoli vince contro l’Inter se la gioca alla grande per lo scudetto, unica rivale per me”.