Altobelli: “Il numero 9 del Napoli è uno degli attaccanti meno decisivi”

Alessandro Altobelli, noto opinionista, ha punzecchiato un po’ Victor Osimhen, durante la trasmissione Il Bello del Calcio:

“Per me – ha detto – il numero 9 del Napoli è uno degli attaccanti meno decisivi di tutto il campionato italiano di Serie A: ha segnato meno gol, giocando comunque meno, di cannonieri come Dusan Vlahovic, Edin Dzeko, Joao Pedro e tanti altri ancora”, ha affermato il noto opinionista.

“L’ex Lille – ha proseguito ‘Spillo’ Altobelli – poteva fare molto di più: non è stato così decisivo come dicono in gir. Non si è comportato bene neanche fuori dal campo, l’anno scorso, quando decise di prendersi il Covid-19 in Nigeria andando in discoteca: è colpa sua se si è contagiato, non può prendersela con nessun altro“, ha concluso l’ex Juventus, puntando idealmente il dito contro il giocatore di proprietà del Napoli.