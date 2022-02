Tegola Sampdoria, stagione finita per Gabbiadini. Scelto il sostituto

Brutta tegola per la Sampdoria. Infatti, Manolo Gabbiadini, autore fino ad ora di una buonissima stagione, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore al ginocchio sinistro. Dunque, per lui la stagione finisce qui. I blucerchiati hanno già scelto il sostituto dell’attaccante ex Napoli. Si tratta di Sebastian Giovinco, che dopo una lunga carriera all’estero, torna a giocare in Italia. Il fantasista è atteso a Genova nelle prossime ore, per poi svolgere le visite mediche il giorno successivo.