Pedullà attacca Tare e la Lazio: “I tifosi non sono stupidi”

La Lazio vive un momento delicato a causa delle recenti contestazioni di Formello, la vittoria di Firenze sembrerebbe aver diradato parzialmente le nubi ma il giornalista Alfredo Pedullà puntualizza le parole del d.s. Tare. Questo è quanto riportato dallo stesso Pedullà sul suo sito ufficiale:

“Tare difende il suo operato nel mercato di gennaio della Lazio ma sta descrivendo solo prestiti con diritti di riscatto, gli faccio i miei complimenti. Lo sa che questa gente pesa sul bilancio senza contribuire alla squadra? Senza contare gli uomini in scadenza di contratto, di cui due portieri. Per lui è un vanto forse ma alla fine non mi si venga a parlare di problemi di comunicazione, anzi forse si, ma la comunicazione con Sarri. Che ne dice Tare della trattativa estenuante per Kostic? La gente non è stupida e sa guardare oltre, vige la libertà di giudizio. Gli consiglio di adattarsi e sostenere strenuamente il suo allenatore”.